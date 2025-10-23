巨人からのメジャー移籍は過去に9人で、岡本が決まれば10人目になる。野手に限れば02年オフにFA権行使でヤンキース入りした松井秀喜に次いで2人目。ポスティングシステムでの移籍は19年オフにブルージェイズ入りした山口俊に次いで2人目。20年オフに同システムを申請した菅野智之は残留し、24年オフにFA権行使でオリオールズ入りした。