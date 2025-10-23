俳優の小栗旬（42）が22日、都内で行われたNetflixの主演ドラマ「匿名の恋人たち」のファンイベントに出席した。不器用な男女の恋物語を題材にした作品にちなみ、ファンから恋愛相談を受けた。恋人に気持ちを伝えられないという相談に、「素直に好きって言えばいい」とおとこ気あふれる回答。年齢を重ねると一歩を踏み出せなくなるという悩みには「一度きりの人生だからと踏み出せば」と背中を押した。ハン・ヒョジュ（38）