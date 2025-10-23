活動休止中の元TOKIOの国分太一（51）が、「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身をバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、日弁連に人権救済を申し立てることが22日、関係者への取材で分かった。23日に申立書を提出し、その後、代理人弁護士が会見を開く予定。国分は出席しない。事実認定した内容や判断の詳細な理由について、日テレが国分側に知らせていない点などを問題視し