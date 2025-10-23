韓国の男性5人組「TOMORROWXTOGETHER」が22日、都内で最新アルバム「Starkissed」の発売記念イベントを行った。気温11度と冷え込んだ野外ステージで、寒さを吹き飛ばすように収録曲「Can’tStop」など4曲を披露した。来月から3大ドームツアーを開催するが、追加公演として来年1月から東京と大阪でも公演を開催することを発表。5大ドームツアーとなり、TAEHYUN（23）は「皆さんが喜ぶ姿を見て本当にうれしくて涙が出そ