２２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比３３４・３３ドル安の４万６５９０・４１ドルだった。米中対立激化への懸念から４営業日ぶりに値下がりした。米政府が米国製ソフトウェアを搭載した製品の中国への輸出制限を検討していると報じられ、投資家の警戒感が高まった。ダウ平均株価は２１日に過去最高値を記録しており、反動から利益確定の売りも広がりやすかった。銘柄別では、ＩＴ大手セール