曲面を描く壁面を活用した印象的な書棚＝３日、海老名市立中央図書館２階海老名市立中央図書館（同市めぐみ町）は今月、２０１５年のリニューアルから１０周年を迎えた。蔦屋書店などを展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ（ＣＣＣ）と図書館流通センター（ＴＲＣ）が指定管理者（現在はＣＣＣのみ）として運営。同書店エリアやスターバックスコーヒーの入居などで魅力ある図書館づくりを図ってきた。結果、２４年度の図