モデルでタレントの「みちょぱ」こと池田美優が２３日までにＳＮＳを更新。夫でモデルの大倉士門と結婚３周年記念の旅行ショットを公開し、話題になっている。自身のインタグラムに「１０月２２日は大倉になって３年です毎年恒例になった弾丸日帰り旅今年は熊本へ初プライベートでの熊本だったのに終始雨でせっかくの阿蘇の景色がよくなさすぎたけどドタバタで色んなところ行って色んなもの食べれたから充実しまくりました