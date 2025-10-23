【馬券のツボ】＜ここが買い＞ドゥラメンテ産駒は過去7頭の出走で2勝。21年タイトルホルダー、23年ドゥレッツァがともに4番人気で優勝した。ラストクロップとなる5世代目から3頭目の菊花賞馬誕生なるか。＜ここが心配＞王道のトライアル組が強く、新潟記念からの臨戦は近10年で4頭。18年ブラストワンピースは1番人気に支持されたが4着と馬券に絡めなかった。残る3頭も人気を下回り、2桁着順に敗れている。