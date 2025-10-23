“令和の菊男”が、春2冠不出走の遅れてきた大物を導く。クラシック最終戦「第86回菊花賞」（26日、京都）の最終追い切りが22日、東西トレセンで行われた。栗東に滞在する関東馬エネルジコはCWコースで僚馬を置き去りにする豪快な伸び脚を披露。万全の仕上がりでラスト1冠を獲りにいく。コンビを組むクリストフ・ルメール（46）は23年ドゥレッツァ、24年アーバンシックに続く史上初となる菊花賞3連覇の偉業に挑む。同レースは23