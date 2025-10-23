【馬券のツボ】＜ここが買い＞前走・阿賀野川特別組の成績が良い。過去10年で同じ臨戦過程を踏んだのはポポカテペトル（17年）、ユーキャンスマイル（18年）の2頭で、ともに3着。13、10番人気での激走で複勝率は驚異の855％だ。アマキヒもそこまで人気はしなさそうで、配当的にも妙味がありそうだ。＜ここが心配＞国枝師は菊花賞にこれまで7頭を送り出し【0・0・1・6】。やはり国枝師×牡馬クラシックがネックになっている。