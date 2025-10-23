ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【菊花賞】ジーティーアダマン＆レクスノヴァス 上村厩舎2頭が坂路… スポニチアネックス 【菊花賞】ジーティーアダマン＆レクスノヴァス 上村厩舎2頭が坂路で併せ馬 2025年10月23日 5時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 上村師が坂路で併せ馬を行った 1馬身差追走したジーティーアダマンは4F53秒2〜1F12秒3 レクスノヴァスは終始、楽な手応えで駆け上がった 記事を読む おすすめ記事 佐々木朗希、報道陣を笑わせた素直すぎる一言 最速160km/hマウンド上との「ギャップ萌え」話題 2025年10月18日 5時43分 佐々木朗希が「戻ってきた！」 レジェンドももはや虜…止まらぬ興奮「全て正しい方向に」 2025年10月17日 12時15分 佐々木朗希、完全に“ドジャースの一員”と認められた光景 完璧3S→球場に広がる反応が証明 2025年10月17日 11時3分 広島・羽月 ノーステップ打法挑戦 自慢の俊足フルに生かすため→下半身主導で打ち損じ＆三振減らす 2025年10月22日 8時0分 【秋華賞】マピュースは到着後も落ち着き十分 陣営「輸送は全く問題ないですね」 2025年10月18日 13時12分