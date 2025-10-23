10月22日の夜、中日ドラゴンズの投手・柳裕也（31）が自身のインスタグラムを更新し、以下のお詫びのコメントを発表した。【画像】2019年に元モデルと結婚した中日の柳裕也。この記事の写真をすべて見る 「この度は私の軽率で、心ない言動、行動によりファンの皆さま、球団関係者の皆さま、相手の女性の方、そして妻を裏切ってしまったこと、不快な思いをさせてしまったこと、深く反省しお詫び申し上げます」 同日の