就任会見では三浦大輔前監督とともに登壇、守りの野球を掲げた（C）産経新聞社DeNAは今季レギュラーシーズン2位となるも、目標の優勝を逃がした責任を取って三浦大輔監督が勇退。替わって、相川亮二新監督が就任した。10月20日に行われた就任会見では三浦大輔前監督と並んで会見に臨み、捕手出身監督らしくバッテリーを中心とした守りの野球でチームづくりを進めていく方針を掲げた。背番号は三浦前監督から引き継いだ「81」と