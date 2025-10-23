ÂçÃ«¤Î¡È¸¥¿ÈÅª¤Ê¹ÔÆ°¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿(C)Getty Imagesµ¬³Ê³°¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¥¹¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤À¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î21Æü¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØHot Mics with Billy Bush¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¿Í´ÖÀ­¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¥Ó¥ê¡¼¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å»á¤Ï¡¢SNS¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤Î¡È¸¥¿ÈÅª¤Ê¹ÔÆ°¡É¤ËÃíÌÜ¤·¡¢´¶Æ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤³¤ì¤¬7²¯¥É¥ë