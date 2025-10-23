阪神が高校生捕手獲得に向けて明徳義塾・藤森海斗捕手（３年）、富島・岡村了樹捕手（３年）、豊橋中央・松井蓮太朗捕手（３年）をリストアップしていることが２２日、分かった。藤森はＵ１８日本代表にも選ばれた俊足巧打の左打者で強肩が持ち味。岡村は身長１７３センチと小柄ながらも身体能力が高く伸びしろが魅力とする。松井は扇の要として今夏は同校初の甲子園出場に貢献した。阪神は中川勇斗捕手（２１）が今季に外野で