日本野球機構（ＮＰＢ）は２２日、フリーエージェント（ＦＡ）有資格者として、巨人の岡本和真内野手、阪神の近本光司外野手、中日の柳裕也、西武の高橋光成両投手ら１０４人を公示した。新たに国内ＦＡの資格を得たのは岡本、近本、柳、高橋に加え楽天の辰己涼介外野手、オリックスの山岡泰輔投手、既に複数年契約を結んでいるソフトバンクの上沢直之投手ら計１８人。海外ＦＡは、今季が３年契約の最終年となる中日の松葉貴大