ダービー3着ショウヘイの最終追いは近3走と同じポリトラック単走。5F67秒7〜1F11秒3としまい重点で脚を伸ばした。友道師は「弾むような感じで、具合がいいんだと思う。先週しっかり時計を出しているので」と納得顔。新コンビを組む岩田望は1週前に感触を確かめ「レースセンスはいいので馬との呼吸を合わせて乗りたい。これだけの馬。何とか結果を出したい」と意気込んだ。