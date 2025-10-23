ジョバンニは泉谷騎乗（レースは松山）でCWコースへ。単走でサッと流し4F53秒3〜1F11秒7をマーク。杉山晴師は「1週前にしっかり時計を出したし、今週は折り合いのつきやすい調教。いい雰囲気で来ている」と順調さをアピール。前走の神戸新聞杯は好位から脚を伸ばして3着。「前哨戦としては合格点の内容。2戦目でパフォーマンスを上げるのは分かっている」と胸を張った。