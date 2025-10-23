日本ハム・新庄剛志監督（５３）が２２日、都内で開かれたスカウト会議に出席し、ドラフト１位指名が競合した際の抽選役に決まった。健大高崎・石垣と創価大・立石が１位の最終候補で、石垣が有力となったもよう。指揮官は「何球団来ようが、僕の強運は引けると思う。期待しといてください」と自信を見せた。昨年は外れ１位でソフトバンクと競合した柴田を引き当てた。「金粉が出ている」と豪語した右手で今年も引く構え。験担