連勝中のゲルチュタールはCWコースでしまい重点。軽快な脚さばきで4F52秒9〜1F11秒7を馬なりのまま刻み、サンダーロード（3歳2勝クラス）に併入した。杉山晴師は「先行馬を見ながら最後は内から。一段階ギアを残したまま併入できた。乗り手の感触も良かったです」と伝える。前走・日本海Sから4F延長については「性格面で言うと全く問題ない」と歓迎ムードだ。