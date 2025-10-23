横浜市内で２２日、スカウト会議が行われ、ＤｅＮＡ・長谷川編成部長は１位指名選手について「ベイスターズのドラフト１位という称号を背負うに、ふさわしい選手に絞りました」と公表せず。宮崎の後継者として三塁を守れる強打の内野手が補強ポイントとみられ、法大・松下らが候補に挙がる。１位指名が競合した場合、くじを引くことになった相川新監督は「左手で引きたい。素晴らしい投手の球を受けてきた左腕なので」と気合を