ラジオNIKKEI賞1着以来のエキサイトバイオは坂路単走で自己ベストの4F51秒6。2F目から3F連続で12秒台を出し負荷をかけた。今野師は「太め感があったので強めにやりました。上がり（ラスト1F12秒8）がかかったけど推進力は失われていません。トレーニングとしては良かったです」とうなずいた。距離延長についても「折り合いはつくので大丈夫でしょう」との見立てだ。