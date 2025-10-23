レッドバンデはWコースで6F83秒2〜1F11秒7。ピースワンデュック（4歳オープン）を2馬身追走し、内から余力十分に併入。佐々木は「先週負荷をかけたことで、いい意味でピリッとした。しっかり仕上がったと思います」と手応え。戦略について「ある程度アクセルを噴かし、直線に向いた頃にはギアが入っている競馬が合うと思います」とロングスパートを示唆した。