ヤマニンブークリエは横山典を背にCWコースで単走追い。芦毛の巨体を揺らして気持ち良さそうに駆け抜けた。松永幹師は「先週しっかりやったので軽く走らせて、馬なりでも時計（6F84秒7〜1F11秒8）が出ていた。前走に比べて気も入って雰囲気は良くなっている」と笑みを浮かべた。自在性があるだけに出方が気になるが、「感性で乗ってもらえれば」と鞍上に全権委任の構えだ。