大相撲のロンドン公演を終えた横綱豊昇龍（立浪）らが２２日、羽田空港着の航空便で帰国した。３４年ぶりのロンドン公演は大盛況で、自身は大の里との横綱対決を制して優勝。「素晴らしいことがたくさんあった。うれしいし、このまま場所に向けて頑張りたい」と、九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）での活躍を誓った。横綱として初の海外公演を終え「相撲が世界的に広がっている。頑張って、どんどん広げていきたい