マイユニバースは坂路単走。あり余る元気を内に秘めながら、脱力走法で駆け上がった。武幸師は「追い切り自体は力が抜けてうまくいったが、坂路に行くまで力んで大変だった」と苦笑い。前走・九十九里特別は大逃げで7馬身差の圧勝。戦法については「張り切りすぎる馬。当日のテンション次第でジョッキー（武豊）が判断すると思う。手綱を離しただけで大逃げになるかも」と伝えた。