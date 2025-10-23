札幌の条件戦2連勝で勢いに乗るミラージュナイトは坂路単走。しまい重点に坂路4F55秒3〜1F12秒9をマークした。辻野師は「先週に負荷をかけているので調整程度。バランスの確認をしました」と納得の口ぶり。「春とは別馬のように芯が入ってきました。もっとゆっくり成長するタイプだと思ったけど、現状はいいところまで持ってこれました。上積みもありそう」と好気配を伝えた。