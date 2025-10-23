札幌市西区山の手できのう夜、ドライバーの男性がクマを目撃しました。道路に飛び出すクマの姿をドライブレコーダーがとらえていました。きのう午後10時すぎドライブレコーダーがとらえたのは…道路に飛び出すクマです。クマが目撃されたのは札幌市西区山の手にあるリンゴ園近くの路上です。車を運転する30代の男性が、道路を横断するクマ1頭を目撃しました。警察によりますと、クマの体長はおよそ1