「プロレス・全日本」（２２日、後楽園ホール）旗揚げ記念日に三冠ヘビー級選手権試合が行われ、王者・宮原健斗（３６）が潮崎豪（４３）の挑戦を退け初防衛に成功した。ノアを退団し、１０年ぶりに全日本マットに復帰した因縁の相手と真っ向勝負を繰り広げ、必殺のシャットダウン・スープレックス・ホールドで３カウント奪取。出戻りを批判していたものの、試合後は「出たり入ったり、いいじゃねえか。小せえことを言ってる