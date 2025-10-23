◇スポニチ主催女子テニス東レ・パンパシフィック・オープン第3日（2025年10月22日東京・有明テニスの森公園）ダブルス1回戦で18年大会覇者の加藤未唯（30＝ザイマックス）二宮真琴（31＝エディオン）組は3―6、3―6でガブリエラ・ダブロウスキー（カナダ）ソフィア・ケニン（米国）組にストレートで敗れ、初戦で姿を消した。昨年覇者の穂積絵莉（31＝日本住宅ローン）も呉芳嫺（台湾）とのペアで臨んだが、4―6、4―6で敗