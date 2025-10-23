▼アロンディ（武英師）調教で動くタイプではない。テンションは上がっていないし、折り合い面がいいのが強み。距離は持ちそう。▼エコロディノス（池添）前進気勢が強い馬なので折り合いを重視して乗った。動き自体は良かったし、状態もいいと思う。▼キングスコール（宮内助手）並ばれると集中力を欠くので、そのあたりが鍵になる。ただ能力はあると思うのでスムーズに走れれば。▼コーチェラバレー（安田師）予定通りの