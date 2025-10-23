俳優の内博貴（３９）が２２日、日本テレビ系ドラマ「ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった」（水曜、後１０・００）にゲスト出演した。ドラマ出演は１２年ぶり。同日放送の第３話と、次週２９日放送の第４話にもゲストとして出演する。内は音楽活動だけでなく、２０１０年に「ガイズ＆ドールズ」で舞台初主演。その後、堂本光一主演の舞台「ＥｎｄｌｅｓｓＳＨＯＣＫ」でライバル・ウチ役を務めるなど、舞台俳優としての確