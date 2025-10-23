失明した人たちの視力を回復させる、画期的な目のインプラントが登場した。英ロンドンで研究が進められている眼内インプラントのPRIMAシステムは、加齢黄斑変性（AMD）により視力を失った患者が、再び文字を読んだり形を認識したりすることを可能にするという。わずか2mm四方、人間の髪の毛の半分の厚さしかない微小な電子チップを、眼球後方の光感受性層である網膜の下に埋め込む装置で、視力に重要な「黄斑」という組織の光感受