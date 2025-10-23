この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、長谷川健太@𝐒𝐔𝐂𝐑𝐄𝐓𝐈𝐄𝐑(@kenta_sucretier)さんの投稿です。 子どものころの夢、叶った！ 長谷川健太さんが子どものときに憧れていた「お菓子の家」を手作りしてみたそうです。でも家どころかものすごい作品ができ上がってしまい…。 Ⓒkenta_sucretier