【阪神・藤川監督語録】▼当日のお楽しみ全員が良い選手ですから。まあ、クジがあり、クジがなくても、それは縁ですから。人生そういうもんですからね。▼野球人口が減っている年々、野球人口の減少とともに、選手の数がアマチュアに少なくなってきている。それが一番のところではありますから。▼縁を強調そのまま人生をまっすぐ歩いていたら、縁で出会う人は出会うだろうし。全てがそういうものだと思います。