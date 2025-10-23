「２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」は２３日、午後４時５０分から東京都内のホテルで開催される。阪神は２２日に都内のホテルでスカウト会議を行い、藤川球児監督（４５）はドラフト１位指名選手の決定は当日になると明かした。最有力候補は大学Ｎｏ．１スラッガーの創価大・立石正広内野手（２１）とみられ、４球団前後の競合となるもようだ。主な一問一答は以下の通り。◇◇