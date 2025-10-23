都内で２２日、スカウト会議が行われ、楽天・石井一久ＧＭが「１位はピッチャーでいこうかなと思います」と明言。名前の公表こそ避けたが、投手中心のドラフトになる展望を語った。指名リストは大枠で６０人ほどに絞り込んだといい、「将来的な球団へのプラスっていうことを考えながら指名していきたい」と話した。また競合となれば、三木監督がクジ引き役を任されるとみられる。