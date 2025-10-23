新潟芝マイルの新馬Vから臨むモンローウォーク（木村）はWコースで3頭併せ。2番手追走から直線は中に併せ、馬なりのまま内ブルーベリーフィズ（3歳2勝クラス）に1馬身先着、外ソニックスター（4歳オープン）に併入した。時計は6F84秒0〜1F11秒3。太田助手は「真ん中に入って最後まで余裕ある動き。その先のギアがある感じで良い追い切りだった。悪くない状態で競馬に行ける」と好仕上がりを強調した。