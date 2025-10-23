福島新馬戦（芝1200メートル）→ダリア賞（同1400メートル）と無傷2連勝のハッピーエンジェルは坂路で4F52秒5〜1F12秒6。キビキビとした動きでメイクアスナッチ（5歳オープン）と併入した。武市師は「オンとオフがはっきりしているので、テンションを見ながら調整してきた。今日は十分動けたと思う。（初の）マイルが鍵ですね。どういう競馬をするかは（三浦）皇成に任せます」と1600メートル克服を願っていた。