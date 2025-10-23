新潟芝新馬戦を快勝したミツカネベネラ（鈴木伸）はWコースで6F83秒0〜1F11秒7。6馬身前を走るファイントパーズ（4歳2勝クラス）に、反応良く半馬身差まで迫った。騎乗した津村は「先週はもう一つだったが、今週はガラッと変わった。ハミを取って、気も入っていい感じ。メンバーは強くなるけど、競馬が上手な馬なので、どこまでやれるか楽しみ」と手応え十分だった。