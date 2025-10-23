▼タイセイボーグ（松下師）思っていたより時計は速かったが無理はしていない。前走は勝った馬が強かったけど初めての千六にも対応。ここでも頑張ってくれると思います。▼ドナルンバ（上原佑師）先週しっかりと動けて、今週も余裕のある動きだった。相手は強くなりますが、いいものを持っているので楽しみです。▼バースデイフライト（新谷師）調整程度。動きは安定して良かった。体重は変わらないけど、芯が入って体幹が良