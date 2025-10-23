ロッテ・サブロー監督が２２日、ドラフト１位指名選手の最終的な絞り込みについて「ほんま（ドラフト会議）直前かなと思います」と明かした。指名選手について「ＡＩに聞いてみようと思って（笑）。今の時代（笑）」と冗談で報道陣の爆笑を誘いつつ「僕らは即戦力が欲しいけど。フロントが決めることやと思う」と球団の判断に委ねる思い。競合した場合のくじ引きに関しては「はい、いきます」と明言した。