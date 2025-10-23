ヤクルト・池山隆寛新監督（５９）が２２日、東京都内の球団事務所でのスカウト会議に出席した。ドラフト１位は「僕は公言してくれた方がありがたかったんですけど、しない方向になりました」と公表こそしなかったが、広島を含め競合を覚悟の上で創価大・立石正広内野手を指名する。「将来ヤクルトを背負って立てる、伸びしろのある選手を指名したい」。主砲の村上が今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャーに挑戦する