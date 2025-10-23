阪神が２３日のドラフト会議で俊足野手を獲得する方針であることが２２日、分かった。城西大・松川玲央内野手（２１）をはじめ、筑波大・岡城快生外野手（２２）、愛知学院大・杉山諒外野手（２１）らをリストアップ。猛虎が誇る快足コンビの近本＆中野に続くスピードスター候補をチームに迎え入れて、常勝軍団構築への足掛かりとする。アマチュア界の韋駄天（いだてん）こそが、藤川阪神が狙う新戦力だ。今季チームはリーグ