お笑いコンビ「ウエストランド」の河本太（41）が22日、都内で岡山県アンテナショップのPRイベントに出席した。相方の井口浩之（42）はインフルエンザのため欠席。運営側も井口のトークに期待していただけに、河本は開口一番「不安ですよね…。僕も不安です」と自虐。それでも地元・岡山の魅力をアピールし、「やれることはやった」と充実感いっぱいの表情。井口の復帰については「4日間休んだら大丈夫と言われている」と話し