自民党の高市早苗総裁が10月21日、第104代内閣総理大臣に選出され、新内閣を発足しました。自ら“決断と前進の内閣”と名付けた高市首相は拉致問題を前進させることができるのでしょうか？ 10月21日の臨時国会で内閣総理大臣に選出された自民党の高市早苗総裁。その後、自民党総裁戦で争った茂木俊充さんを外務大臣、小泉進次郎さんを防衛大臣、林芳正さんを総務大臣に起用し新たな内閣が発足しました。【高市早苗 首相】「この内