歌手のリアーナが、LVMHと共同で立ち上げた高級ファッションブランド「フェンティ」の事業終了により、約3600万ドル（約53億円）の損失を出したことが明らかになった。このブランドは2019年、リアーナの5枚目のアルバム「ラウド」にちなんで「プロジェクト・ラウド・フランス」の商号で設立され、リアーナとLVMHはそれぞれ約3000万ユーロ（約52億円）を出資。しかし2021年、リアーナが化粧品とランジェリー事業に注力するため、ブ