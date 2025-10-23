巨人は２３日の「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（午後４時５０分開始）で鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）を１位指名することを公表した。竹丸の投球を初めて見たのは、今年３月のＪＡＢＡ東京大会だった。細身でしなやかなサウスポー。スライダー、カーブ、カット、チェンジアップ…どの変化球でも難なくストライクを重ねていた。構えることなく、自在に生きる。野球人生にも“しなり”