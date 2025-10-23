９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が、幸せいっぱいの家族ショットを公開した。２１日にゲームデザイナーの堀井雄二さんから部屋着をもらったことを明かしていた中川は２２日、自身のインスタグラムを更新。「スライムドラクエ親子コーデで川の字、じゃないッの字！いまだけの写真毎日いっぱい撮ってます」と始め、親子で並んで横になったショットをアップした。この投稿に「幸せがあふれてる」「双子ちゃん