阪神の石井大智投手（２８）が２２日、２年ぶりの日本一奪取へ意気込んだ。今季の交流戦で、ソフトバンク相手に登板していない右腕は、現在徹底研究中。さらにはＣＳに続き、連投にも前向きな姿勢だ。虎の最強セットアッパーは、チームの勝利のために最高の準備を進めていく。２年前とは違った姿勢で臨む。石井は２３年の日本シリーズで３試合に登板し、２回１／３を無失点と好投。３８年ぶりの日本一に貢献していたが「それ（